ماذا تعني العقود الآجلة؟.. طريقة تجارية تعود إلى العصر اليوناني

يتداول مصطلح العقود الآجلة، على نطاق واسع في الفترة الأخيرة وبشكل ملحوظ، وهو مصطلح اقتصادي لكنه غير معروف للكثيرين، وهي عبارة عن عقود مالية مشتقة تُلزم الأطراف بالتعامل على أصل في تاريخ وسعر مستقبليين محددين مسبقًا.

ويمكن تعريف العقود الآجلة، بأنها اتفاق بين طرفين على بيع أو شراء أصل (سلعة) في تاريخ مستقبلي، وتتم عملية البيع أو الشراء خارج البورصات الرسمية، وفقًا لموقع «investing».

تاريخ العقود الآجلة

تعود العقود الآجلة إلى العصر اليوناني والروماني، وقتها كان يتم تداول السلع مثل محاصيل الحبوب والخضروات، من خلال عينات تتم عبر العقود الآجلة كانت تسبق جني هذه المحاصيل.

الهدف من العقود الآجلة

الهدف الأساسي من اللجوء إلى العقود الآجلة، هو التحوط من تقلبات الأسعار في الأسواق، عن طريق تثبيت سعر السلعة في العقد لفترة محددة.

في العقود الآجلة، إذا ارتفع سعر السلعة عند موعد استحقاق العقد، يكون المستفيد هنا هو المشتري، لأنه اشترى بسعر أقل تم تثبيته خلال فترة العقد، وفي هذه الحالة يستفيد المشتري من فرق السعر، عند قيامه ببيع هذه السلعة بسعر أعلى، وفي حالة انخفاض السعر يكون البائع هو المستفيد، لأنه توقع تراجع السعر في المستقبل.

أنواع العقود الآجلة

- العقود الآجلة للسلع مثل الحبوب والقمح.

- العقود الآجلة للعملات مثل الدولار واليورو والاسترليني.

- العقود الآجلة للمعادن الثمينة مثل الذهب والفضة والبلاتين.

- العقود الآجلة لسندات الخزانة مثل سندات الولايات المتحدة.

- العقود الآجلة للأسهم المتداولة خارج المقصورة، والتي يتم تداولها من خلال شركات السمسرة وليست البورصة الرسمية.

مؤشرات رصد العقود الآجلة

هناك 5 مؤشرات، ترصد تداولات العقود الآجلة، وهي: «ناسداك، رويترز، وستاندرد ىند بورز 500، وداوجونز، وراسل 2000».

لجنة العقود الآجلة للسلع (CFTC) الأمريكية

وهناك أيضا لجنة شكلها الكونجرس الأمريكي في عام 1974، ومهمتها مراقبة سوق العقود الآجلة، ومنع الممارسات التجارية التعسفية.