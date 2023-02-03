تراجع العقود الآجلة للأسهم الأمريكية وشركات التكنولوجيا الخاسر الأكبر

تراجعت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية، اليوم، حيث أثرت تقارير الأرباح المخيبة للآمال من شركات التكنولوجيا الكبرى على المعنويات، ما دفع المستثمرين إلى إعادة تقييم استدامة ارتفاع السوق الأخير.

تراجع أسهم «آبل وألفابيت»

وانخفضت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 بنسبة 1.4% وخسرت العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 بنسبة 0.6% وتراجعت العقود الآجلة لمؤشر Dow بنسبة 0.15%، وفي التداول الممتد، تراجعت كل من Apple و Alphabet بأكثر من 3% بنتائج ربع سنوية أضعف من المتوقع، بينما خسرت Amazon ما يقرب من 5% على الرغم من تجاوز تقديرات الإيرادات.

كما تراجعت كوالكوم وستاربكس وفورد بسبب الأرباح وانخفاض الإيرادات، في حين ارتفعت جلعاد ساينسز في تقرير الربع الرابع القوي، وفي التعاملات العادية يوم الخميس، خسر مؤشر داو جونز 0.11%، بينما ارتفع مؤشر S&P 500 وناسداك المركب بنسبة 1.47% و3.25% على التوالي.

كما تفوقت أسهم التكنولوجيا الحساسة لسعر الفائدة على السوق وسط توقعات بأن دورة التضييق لمجلس الاحتياطي الفيدرالي قد تقترب من ذروتها. يتطلع المستثمرون الآن إلى تقرير الوظائف الأمريكية الشهري يوم الجمعة بحثًا عن أدلة حول حالة الاقتصاد.

النفط يتجه للخسارة الأسبوعية الثانية للسلع

واحتفظت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بأقل من 76 دولارًا للبرميل يوم الجمعة وتتجه إلى انخفاض أسبوعي ثانٍ وسط عدم اليقين المستمر بشأن تعافي الطلب في الصين ومع استمرار ارتفاع المخزونات الأمريكية. بدأ التعزيز للسلع من إعادة فتح الصين في التلاشي حيث لا يزال توقيت ودرجة الانتعاش الاقتصادي للبلاد غير مؤكد إلى حد كبير، على الرغم من أن المحللين واثقون من أن أكبر اقتصاد في آسيا سوف ينتعش هذا العام.