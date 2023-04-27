عناوين مكاتب التطعيم للحج والعمرة بالغربية 2023 ومواعيد العمل يتطلع الكثير من المواطنين المقبلين على أداء مناسك تلك الفريضة، إلى معرفتها من أجل الحصول على تلك التطعيمات، والحصول على شهادة تفيد بأخذها كونها إجبارية، وشريطة السلطات السعودية.

عناوين مكاتب التطعيم للحج والعمرة بالغربية 2023 ومواعيد العمل

عناوين مكاتب التطعيم للحج والعمرة بالغربية 2023 ومواعيد العمل ترصدها «الوطن» من خلال السطور التالية ضمن الخدمات التي تقدمها لقرئها، وذلك بحسب ما أعلنته مديرية الصحة بالغربية عبر موقعها الرسمي وجاؤت عدد 8 مكاتب التطعيم للحج والعمرة موزعة علي النحو التالي:

- المركز الطبي سعيد صحة خامس، الكائن بشارع المركز الطبي بشارع سعيد بطنطا.

- مكتب تطعيم دولي بإدراة أول المحلة، الكائن بديوان الإدارة أمام عمارات الأوقاف.

- مكتب صحة سمنود، شارع أبو ريشة أمام مركز شباب سمنود.

- مكتب صحة ثان السنطة، شارع الجمهورية أسفل الإدارة الصحية.

- مكتب صحة زفتي، شارع ابو الحابب.

- مكتب صحة بإدراة قطور، بمستشفى قطور المركزي.

- مكتب صحة أول كفر الزيات، شارع المستشفى القديمة.

- مكتب صحة ثان بسيون، شارع جمال عبد الناصر.

مواعيد عمل مكاتب التطعيم للحج والعمرة بالغربية 2023

عناوين مكاتب التطعيم للحج والعمرة بالغربية 2023 ومواعيد العمل

وأفاد مصدر مسؤول بمديرية الصحة بالغربية، لـ«الوطن» أن مواعيد عمل مكاتب التطعيم للحج والعمرة، من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الخامسة مساءً، طوال أيام الأسبوع، عدا يوم الجمعة، ويحصل المتقدم علي عدد من التطعيمات اللازمة، جائت كالآتي تطعيمات فيروس كورونا، تطعيم الفيروس الثلاثي، لقاح الإنفلونزا الموسمية، التطعيم الرباعي، ويحصل بعدها المتقدم علي شهادة صحية تفيد بذالك حتى يستثنى له السفر وأداء الفريضة.