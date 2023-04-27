أصدرت مديرية الصحة والسكان بيانا يتضمن عناوين مكاتب التطعيم للحج والعمرة بالقليوبية 2023 ومواعيد العمل بها حيث أشار البيان إلى أن خدمات التعطيم للحجاج والمعتمرين متوفرة في 11 مكتبا تابعا للمديرية تقدم خدماتها يوميا من الساعة 9 صباحا وحتي 2 ظهرا في كافة أنحاء المحافظة

تستعرض «الوطن» عناوين مكاتب التطعيم للحج والعمرة بالقليوبية 2023 ومواعيد العمل بها والخدمات التي تقدمها لتوفير التطعيمات والشهادات اللازمة لإنهاء إجراء سفر الراغبين في الحج والعمرة وأداء المناسك.

عناوين مكاتب التطعيم للحج والعمرة بالقليوبية 2023 ومواعيد العمل

أوضح الدكتور خالد الخطيب وكيل وزارة الصحة بالقليوبية في بيان له أن الخدمات متوفرة من خلال 11 مكتبا تابعا للمديرية مشيرا إلى أن عناوين مكاتب التطعيم للحج والعمرة بالقليوبية 2023 كالتالي :

- مكتب تطعيم القناطر الخيريية بجوار مستشفى القناطر الخيرية المركزي

- مكتب تطعيم مسافرين مركز طبى حجازى في شارع محكمة شبرا الخيمه مساكن حجازي

- مكتب تطعيم كفر شكر الإدارة الصحية القديمة بجوار الإسعاف

- مكتب تطعيم شبين القناطرعزبة الوكلاء شبين القناطر

- مكتب تطعيم الخانكة أول المثلث أسفل الإدارة الصحية بجوار مركز شباب الخانكة

- مكتب تطعيم الخصوص الخصوص شارع السوق بجوار مستشفى الخصوص المركزي

- مكتب تطعيم قليوب المحطة مركز طبي قليوب المحطة بجوار مستشفى رمد قليوب

- مكتب تطعيم بهتيم ثان بشبرا الخيمة الشارع الجديد بهتيم بجوار حي شرق

- مكتب تطعيم مركز طبي الشباب بالعبور مركز طبي الشباب بجوار سنتر الياسمين

- مكتب تطعيم مركز طبي طوخ مجلس المدينة

- مركز طبي بنها رابع أمام مستشفى بنها التعليمي بجوار مركز الإسعاف

مواعيد العمل وعناوين مكاتب التطعيم للحج والعمرة بالقليوبية 2023

أضاف وكيل وزارة الصحة والسكان بالقليوبية ان مواعيد العمل في مكاتب التطعيم للحج والعمرة بالقليوبية 2023 يوميا ماعدا الاجازات والعطلات الرسمية من الساعة 9 صباحا وحتي 2 ظهرا حيث يتم تقديم الخدمات والأمصال والتطعيمات الإلزامية للحجاج والمعتمرين من أجل الحصول على الشهادات الصحية قبل السفر لأداء المناسك والمشاعر المقدسة حيث يجري تحديد المواعيد من قبل وزارة الصحة والسكان

أشار وكيل وزارة الصحة إلى أنه جرى تزويد المكاتب بالأمصال واللقاحات اللازمة للحاج والمعتمرين حيث جري تحديد عناوين مكاتب التطعيم للحج والعمرة بالقليوبية 2023 مشيرا إلى أنه التطعيمات اللازمة للحج والعمرة هي لقاح الإنفلونزا الموسمية ويحصل على الحاج أو المعتمر قبل موعد السفر بـ15 يوماً على الأقل لجميع الفئات العمرية والتطعيم الرباعي ويجب التطعيم به قبل موعد السفر بـ10 أيام على الأقل لجميع الفئات العمرية.