«صحة القليوبية»: قوافل طبية في محيط الكنائس للكشف على المواطنين مجانا

أكد الدكتور خالد الخطيب، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، أن محافظة القليوبية تشهد اهتماما كبيرا في مجال تنفيذ خطة القوافل الطبية والعلاجية، تزامنا مع احتفالات عيد القيامة المجيد، وتنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية.

عيادات القوافل العلاجية حول الكنائس الكبرى

وتفقد وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، والدكتور وليد عبد المقصود، وكيل المديرية، عيادات القوافل العلاجية حول الكنائس الكبرى، وذلك في إطار التأمين الطبي للكنائس والمواطنين المترددين عليها أثناء فترة الاحتفالات، حيث تم إطلاق قوافل طبية حول كل من كنيسة مار جرجس بحي شبرا غرب وكنيسة العذراء ببنها، تحت إشراف الدكتورة مفيدة رجاء منسق القوافل بالقليوبية؛ لتقديم خدمة الكشف والعلاج المجاني لمرتادي تلك الكنائس وللمواطنين من سكان المنطقة.

تفعيل المبادرات الرئاسية للكشف المبكر عن الأمراض

كما تم تفعيل المبادرات الرئاسية للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة وتقديم التوعية الصحية بواسطة فرق التثقيف الصحي، وكذلك لتقديم خدمات الإسعاف الأولي في حالات الطوارئ.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والهادفة إلى العناية بالصحة العامة للمواطنين الأقباط.