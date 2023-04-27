إصابة 7 أشخاص في حوادث متفرقة بكفر الشيخ

أُصيب 7 أشخاص من بينهم طفلان، فى حوادث متفرقة بمحافظة كفر الشيخ، وذلك بمركزى «كفر الشيخ، والرياض»، وجرى نقل المصابين بسيارات الإسعاف إلى مستشفى كفر الشيخ العام، لتلقي العلاج اللازم.

تفاصيل الحوادث

تلقى اللواء خالد عبد السلام بدر، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، إخطاراً بورود إشارة من نقطة شرطة مستشفى كفر الشيخ العام، يفيد بوصول مصابين فى حوادث متفرقة، وجار تقديم الإسعافات المطلوبة لهم.

وبالانتقال والفحص، تبين من سجلات المستشفى إصابة كل من، «ا.ا.ح»، 62 سنة، من قرية كفر الطايفة، بمركز كفر الشيخ، بجروح وكدمات، فى حادث سيارة، و«م.ا.ا»، 24 سنة، من مركز الرياض، بجروح متفرقة بالجسم، فى حادث انقلاب دراجة نارية، فيما أُصيب، «م.ع.م»، 40 سنة، من قرية أبو سعيد، بجروح بالرأس وكدمات، فى مشاجرة بالقرية.

كما أُصيب «م.م.ا»، 42 سنة، من سيدي غازي، بجروح في اليد، أثناء حصاد محصول القمح، و«م.ب.ع»، 40 سنة، من حليس، باشتباه قطع فى اليد، أثناء حصاد محصول القمح، بينما أُصيب الطفل، «ع.م.ا»، 5 سنوات، من منطقة القنطرة البيضاء، بمدينة كفر الشيخ، بجروح، في مشاجرة مع الأطفال، وأُصيبت الطفلة، «ف.ح.ح»، عامين، من مركز الرياض، بتسمم، لابتلاع جرعة دواء بطريق الخطأ.

تقديم الإسعافات الأولية للمصابين

وجرى تقديم الإسعافات الأولية والرعاية الطبية اللازمة للمصابين بمستشفى كفر الشيخ العام، تحت إشراف الدكتور وائل أبو المجد، مدير عام المستشفى، وحُررت المحاضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.