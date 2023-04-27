محافظ بني سويف يكرم الطالبة بسمة رمضان لفوزها ببرونزية العالم لرفع الأثقال

فازت طالبة بالمرحلة الإعدادية في بني سويف، بالمركز الثالث والميدالية البرونزية ببطولة العالم في رفع الأثقال بدولة ألبانيا لمرحلة الشباب، قبل أن يقرر محافظ بني سويف، استقبالها بمكتبه، وتكريمها تشجيعًا لها لتفوقها رياضيًا.

محافظ بني سويف يكرم الطالبة بسمة رمضان

كرم الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، الطالبة بسمة رمضان عبد الوهاب لاعبة منتخب مصر للناشئين في لعبة رفع الأثقال، من المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي، بمناسبة فوزها بالميدالية البرونزية والمركز الثالث في بطولة العالم للشباب، التي استضافتها دولة ألبانيا في الفترة من 25 مار س 2023، حتى الأول من أبريل الجاري.

شهادة تقدير للطالبة بسمة لتميزها

جاء ذلك خلال استقباله للاعبة بمكتبه، حيث أهداها شهادة تقدير لتميزها وإنجازها الكبير في تحقيق ميدالية، ومركز متقدم على مستوى العالم، واستطاعت أن تكون خير سفيرة لبلدها، ورفعت علم مصر في محفل دولي، مؤكدا أن بني سويف تزخر بالمواهب في مختلف المجالات والميادين، التي لن ندخر جهدا في اكتشافهم وتقديمهم للمنتخبات والمسابقات المحلية والدولية، بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية.

بسمة رمضان: حصدت 3 ميدليات ببطولة العرب

أعربت اللاعبة عن تقديرها لـ محافظ بني سويف، وسعادتها بهذا التكريم، الذي لا يعتبر الأول، خاصة أن سبق وكرمها المحافظ في يناير الماضي، بعد مشاركتها في البطولة العربية «تحت 17 عاما» بسوريا.

وتمكنت خلالها من حصد 3 ميداليات ذهبية لمصر في رفع الأثقال وزن 45 كيلوجرام، مؤكدة أن استمرار دعم وتكريم المحافظ لها ولأسرتها، تكريم لها من الدولة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الراعي الأول للرياضة والرياضيين.

شهد التكريم، حضور مصطفى إبراهيم وكيل وزارة الشباب والرياضة، وهشام الجبالي وكيل المديرية لقطاع الرياضة، الدكتورة إيمان حسين مدير المشروع القومي للموهبة، والبطل الأوليمبي ببني سويف، الكابتن أحمد عبد العزيز مدرب بمنتخب مصر لرفع الأثقال، الكابتن مصطفى عبد العزيز مدرب اللاعبة ببني سويف.