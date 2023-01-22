بطلة «مشروع الموهبة»: سعيدة بالمركز الأول لرفع الأثقال عربيا.. وأسعى لمزيد من النجاح

قالت بسمة رمضان، لاعبة المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي في بني سويف، والحاصلة على المركز الأول تحت 17 سنة في البطولة العربية على مستوى لعبة رفع الأثقال، وصاحبة 3 ميداليات ذهبية، وأصغر لاعبة ضمن أعضاء المنتخب الوطني، إنّها سعيدة بالنجاح الكبير الذي حققته في مشوارها حتى الآن.

اللاعبة: أحصل على يومي الثلاثاء والجمعة كعطلة للمذاكرة

وأضافت لاعبة المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي في بني سويف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يامصر»، المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر: «كنت أتعب وأجتهد حتى أحقق حلمي، والحمد لله نجحت في تحقيق ذلك، لا يوجد شيء صعب»، لافتةً إلى أنّها تحصل على يومي الثلاثاء والجمعة كعطلة كي تذاكر.

اللاعبة: أتدرب فترتين صباحية ومسائية

وتابعت لاعبة المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي في بني سويف: «بالنسبة للنظام الغذائي، كنت أحرص عليه كثيرًا بسبب وزني، وكنت أتدرب فترتين صباحية ومسائية»، مشيرةً إلى أنّها تسعى إلى تحقيق المزيد من الإنجازات في المستقبل، حيث لم تكن أسرتها مقتنعة بهذه اللعبة في البداية، لكنها فرحت كثيرا بها بالتدريج.