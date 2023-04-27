مد وتدعيم خطوط مياه شرب للمناطق بمركز دار السلام بسوهاج بتكلفة 27 مليون جنيه

قررت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة سوهاج، مدً وتدعيم خطوط مياه الشرب بالمناطق المحرومة بمركز دار السلام بسوهاج بقيمة 27 مليون جنيه.

حيث أكد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج والعضو المنتدب بالشركة أنه تم تخصيص مبلغ 27 مليون جنيه، ضمن خطة المد والتدعيم للمناطق المحرومة بخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، في إطار جهود الدولة المستمرة لتوفير خدمات مياه الشرب والصرف الصحي للمواطنين وتحقيق التنمية المستدامة والاهتمام بمد خدمات مياه شرب لجميع المواطنين والوصول لكل الأماكن.

خطة تطوير مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج

وأشار المهندس رمضان خليل رئيس قطاع المشروعات بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة سوهاج، إلى أنه جارى مد وتدعيم خطوط المياه للمناطق المحرومة بجميع قرى مركز دار السلام بأطوال 53 كم بقطر 4 بوصة و20 كم بقطر 6 بوصة وعدد 12 ألف وصلة منزلية.

70% نسبة تنفيذ المشروعات

وأوضح أن نسبة التنفيذ بتلك المشروعات بمياه سوهاج بغت أكثر من 70%، ومن المتوقع الانتهاء من كافة الأعمال في مايو من العام الجاري، لتلبية احتياجات المواطنين المائية وتحقيق رضاهم وتقديم كوب مياه نظيف مطابق للمواصفات القياسية لجودة مياه الشرب.