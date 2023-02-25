طرق تقديم شكاوى التموين 2023.. للإبلاغ عن حالات رفع الأسعار

شددت وزارة التموين والتجارة الداخلية، على المواطنين بـ تقديم شكاوى التموين أو مخالفات الإبلاغ عن التجار، في حالة إذا كان التاجر يخالف الأسعار الرسمية للمنتجات والسلع الغذائية، خاصة السلع الأساسية، وطالبتهم بتقديم الشكاوى إلى الجهات الرقابية المختصة لاتخاذ اللازم ضد المتلاعبين بالأسعار من التجار أو ضد محتكري السلع بهدف إحداث أزمة في توافر السلع في الأسواق.

أرقام تقديم شكاوى التموين 2023

وأوضحت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن تقديم شكاوى التموين 2023 يكون من خلال جهاز حماية المستهلك أو عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، إذ يجري التحقق منها لاتخاذ الإجراءات القانونينة ضد التجار أو منافذ البقالين المشكو في حقهم، وتشمل طرق الاتصال والتواصل التالي:

الاتصال على رقم الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك 19588.

الاتصال على رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة 16528.

حملات رقابية على الأسواق

وتكثف وزارة التموين حملاتها الرقابية على مستوى المحافظات بالتعاون مع مفتشي جهاز حماية المستهلك، للرقابة على الأسواق ومنافذ صرف السلع للمواطنين والسلاسل التجارية، للتصدي ومواجهه محاولات التلاعب واحتكار السلع من قبل بعض التجار، وعدم الالتزام بالسعر الأساسي للمنتج.