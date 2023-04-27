«التموين»: ارتفاع معدل توريد القمح المحلي إلى 210 آلاف طن

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، فى بيان اليوم، ارتفاع معدل توريد محصول القمح المحلي من المزارعين إلى 210 آلاف طن، عبر 420 نقطة تجميع على مستوى الجمهورية، وذلك منذ بدء موسم الحصاد والتوريد في منتصف أبريل الجاري حتى الآن.

ووجه الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية شركات المطاحن والصوامع بتقديم كل التسهيلات للمزارعين لضمان زيادة معدلات التوريد، مشيراً إلى أن الوزارة لديها طاقات وسعات تخزينية تصل لـ5.5 مليون طن.

سعات تخزينية تشمل صوامع وهناجر وبناكر

وأوضح وزير التموين، أن تلك السعات التخزينية تشمل جميع المواقع والصوامع والهناجر والبناكر التابعة لوزارة ‏التموين وللجهات المسوقة، إضافة إلى ‏مواقع وصوامع القطاع الخاص في حال احتياجها.‎

من جهته، قال الدكتور وصفي عبدالله مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة بني سويف، خلال جولة تفقدية لصومعة سُدس، التابعة للشركة القابضة للصوامع والتخزين، إحدى شركات وزارة التموين، إن إجمالي السعات التخزينية في المحافظة تصل إلى 250 ألف طن، موزعة على 19 موقعا تجميعيا على مستوى مدن المحافظة.

استلام 4 آلاف طن قمح من المزارعين

وأضاف «عبدالله»، أنه حتى اليوم الخميس تم استلام 4000 طن قمح من المزارعين منذ بدء موسم التوريد، وأن الايام المقبلة ستشهد زيادة في عمليات توريد المحصول، والتي تصل إلى 10 آلاف طن قمح يوميا.

وتابع، بأن هناك ارتياح بين المزارعين خاصة بعد رفع أسعار التوريد إلي 1500 جنيه للأردب بدرجة نقاوة 23.5، و1475 جنيها لدرجة نقاوة 23، و1450 جنيها لدرجة نقاوة 22.5.

وأوضح «عبدالله»، تشديد الرقابة على المنافذ الحدودية لمحافظة بني سويف، طبقاً لتوجيهات وزير التموين بشأن حظر نقل القمح المحلي خلال الموسم الجاري من محافظة إلى أخرى، إلا بموافقة مسبقة من مديرية التموين التابع لها.