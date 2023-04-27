تجديد حبس تاجر متهم بحيازة 1.5 مليون قطعة ألعاب نارية في الجمالية 

أمر قاضي المعارضات بمحكمة القاهرة بتجديد حبس تاجر بمنطقة الجمالية، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لحيازته 1.5 مليون قطعة ألعاب نارية، داخل مخزن ملكه في القاهرة، وطلبت من المباحث سرعة التحريات حول النشاط الإجرامي للمتهم، لاستكمال التحقيقات.

تفاصيل الواقعة

تعود تفاصيل الواقعة إلى تمكن أجهزة وزارة الداخلية، بالتنسيق مع مديرية أمن القاهرة، من ضبط شخص مقيم بمنطقة الجمالية، خلال تواجده في مخزن لاتجاره في الألعاب النارية، وبالتفتيش عُثر بحوزته على 30 كرتونة ألعاب نارية بعدد 1.5 مليون قطعة ألعاب نارية وصاروخ مختلفة الأحجام، واعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، واتخذت الإجراءات القانونية حياله، وتم حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

عقوبة المتهم بحيازة الألعاب النارية

وحول العقوبة القانونية المتوقعة، قال أشرف ناجي، المحامي بالنقض، إن القانون حدد عقوبات رادعة لكل من يتخذ أي نشاط إجرامي مجال، ومنها الاتجار وحيازة الألعاب النارية والمفرقعات دون الحصول على أي تصريح رسمي، ووفقًا للقانون رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته وفقًا للقانون رقم 21 لسنة 2018، يعاقب القانون «كل من يوجد بحوزته مفرقعات وألعاب نارية وغيره، بالسجن المؤبد، إلا في حالة أن يكون هناك تصريح يجيز حيازة تلك المواد».

وأضاف المحامي أنَّه في هذه الحالات تقضي المحكمة فضلًا عن هذه العقوبة «بمصادرة محل الجريمة، كما المباني أو المنشآت وغيرها وأيضًا أدوات النقل التي استخدمت في نقل هذه المفرقعات».