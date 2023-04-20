أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، جدول امتحانات الترم الثاني للصفين الأول والثاني الثانوي محافظة الوادي الجديد، التي تنطلق السبت 6 مايو المقبل للصف الأول، والأحد 7 مايو المقبل للصف الثاني الثانوي.

وتبدأ امتحانات الترم الثاني للصفين الأول والثاني الثانوي بمحافظة الوادي الجديد، لمدارس التعليم العام، والخاص، والرسمي لغات، يوم 10 مايو، حيث تبدأ امتحانات الصف الأول الثانوي 10 مايو، فيما تبدأ امتحانات الصف الثاني الثانوي 11 مايو.

جدول امتحانات الصف الأول الثانوي محافظة الوادي الجديد الترم الثاني

جاء جدول امتحانات أولى ثانوي الترم الثاني محافظة الوادي الجديد الفصل الدراسي الثاني على النحو التالي:

السبت 6 مايو 2023: امتحان اللغة العربية من الساعة 8 حتى 11 صباحًا

الاثنين 8 مايو 2023: امتحان الكيمياء من الساعة 8 حتى 9:30 صباحًا

الأربعاء 10 مايو 2023: امتحان اللغة الإنجليزية من الساعة 8 حتى 10:30 صباحًا

السبت 13 مايو 2023: امتحان التاريخ من الساعة 8 حتى 9:30 صباحًا

امتحان الفلسفة من الساعة 10 حتى 11:30 صباحًا

الاثنين 15 مايو 2023: امتحان الرياضيات من الساعة 8 حتى 11 صباحًا

الأربعاء 17 مايو 2023: امتحان الفيزياء من الساعة 8 حتى 9:30 صباحًا

السبت 20 مايو 2023: امتحان الجغرافيا من الساعة 8 حتى 9:30 صباحًا

امتحان لغة أجنبية ثانية من الساعة 10 حتى 11:30 صباحًا

الاثنين 22 مايو 2023: امتحان الأحياء من الساعة 8 حتى 9:30 صباحًا

جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي محافظة الوادي

الأحد 7 مايو 2023: امتحان اللغة العربية من الساعة 8 حتى 11 صباحًا

الثلاثاء 9 مايو 2023: امتحان الكيمياء من الساعة 8 حتى 10 صباحًا

امتحان الجغرافيا من الساعة 8 حتى 10 صباحًا

الخميس 11 مايو 2023: تطبيقات رياضية من الساعة 8 حتى 10:30 صباحًا

فلسفة ومنطق من الساعة 8 حتى الساعة 10 صباحًا

الأحد 14 مايو 2023: امتحان الفيزياء من الساعة 8 حتى 10 صباحًا

امتحان التاريخ من الساعة 8 حتى 10 صباحًا

الثلاثاء 13 مايو 2023: امتحان الأحياء من الساعة 8 حتى 10 صباحًا

امتحان علم النفس الساعة 8 حتى 10 صباحًا

الخميس 18 مايو 2023: امتحان اللغة الإنجليزية من الساعة 8 حتى 11 صباحًا

الأحد 21 مايو 2023: امتحان الجبر وحساب المثلثات من الساعة 8 حتى 11 صباحًا

الثلاثاء 23 مايو 2023: امتحان اللغة الأجنبية الثانية من الساعة 8 حتى 9:30 صباحًا