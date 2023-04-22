تفاصيل حفل علي الحجار بساقية الصاوي السبت المقبل.. اعرف سعر التذكرة

كشفت ساقية عبدالمنعم الصاوي، اليوم السبت، تفاصيل حفل الفنان علي الحجار، الذي من المقرر إقامته على مسارحها بمناسبة فترة الأعياد، لتقديم باقة منوعة من أفضل الأغنيات التي قدمها الفنان المصري في مسيرته الفنية من ألبومات غنائية أو تترات مسلسلات وغيرها.

واستمرارًا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن» للقارئ على مدار الساعة، نوضح في التقرير التالي، تفاصيل حفل الفنان علي الحجار بساقية الصاوي بالزمالك، على هذا النحو:

تفاصيل حفل الفنان علي الحجار

- يقام حفل الفنان علي الحجار يوم السبت المقبل الموافق 29 أبريل الجاري.

- يبدأ الحفل من الساعة 8 وحتى 11 مساءً.

- يقام الحفل على مسرح النهر.

- ممنوع دخول الاطفال تحت الست سنوات.

- سعر تذكرة دخول حفل الفنان علي الحجار تبدأ من 280 جنيهًا.

حفلات الساقية خلال الأعياد

وتقدم ساقية الصاوي، عددًا من الحفلات والمهرجانات ضمن حفلات عيد الفطر المبارك، جاءت تفاصيلها كالتالي:

حفل عمرو حسن

- تقام اليوم، حفلتان لعمرو حسن، الأولى تبدأ الساعة الرابعة والنصف مساءً، والثانية في السابعة والنصف على مسرح قاعة النهر بسعر يبدأ من 160 جنيهًا.

حفل فريق بلاك تيما

- يقام غدا الأحد 23 أبريل، حفل لفريق بلاك تيما في تمام الساعة السابعة مساءً بسعر يبدأ من 150 جنيهًا.

حفل فريق طبلة الست

- يقام الاثنين المقبل 24 أبريل، حفل لفريق طبلة الست بسعر يبدأ من 100 جنيه، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً داخل قاعة النهر.

مهرجان أمبيسا

- يقام الثلاثاء 25 أبريل مهرجان أمبيسا في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، بسعر يبدأ من 120 جنيهًا.

حفل الأخوة أبو شعر

- يقام يوم الخميس الموافق 27 أبريل الجاري، حفل الأخوة أبو شعر في تمام السابعة والنصف مساءً، بسعر يبدأ من 1400 جنيه.