مواعيد حفلات ساقية الصاوي.. أبرزها علي الحجار والإخوة أبو شعر

تقيم ساقية الصاوي عدة حفلات فنية مميزة قبيل انتهاء شهر إبريل، وتتميز بعروضها المتنوعة والتي تلبي اهتمامات جميع الفئات، حيث تشمل الشعر والغناء وعزف الموسيقى.

وضمن خدماتها المقدمة لجمهور القراء تستعرض «الوطن» برنامج الحفلات الفنية بساقية الصاوي مع قرب انتهاء شهر أبريل ومواعيد العرض.

حفل علي الحجار

تستعد ساقية الصاوي لإقامة حفل فني للمطرب الكبير علي الحجار في الـ29 من شهر أبريل الجاري.

حفل الإخوة أبو شعر

وهو حفل إنشاد ديني يقام في الـ27 من أبريل في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً.

ساقية الصاوي

وتعتبر ساقية الصاوي، أول المراكز الثقافية الخاصة في مصر وأوسعها انتشارا، وهي نموذج للكيانات الثقافية في عصر ما بعد الثقافة الحكومية، وتقع في جزيرة الزمالك، ويهتم بتقديم العروض الفنية المسرحية والسينمائية والموسيقية، وتنظيم المعارض التشكيلية.

وتحتوي الساقية على مكتبة تنقسم إلى أربعة أقسام: مكتبة عامة، مكتبة للطفل، مكتبة إلكترونية ومكتبة موسيقية، وتحتوي أقسام لتعليم المبادئ الأساسية لأنواع عديدة من الفنون، كما تستضيف الساقية الندوات وورش العمل في قاعاتها وهذا على المستوى الأدبي والعلمي، وتقديم العروض المسرحية، بتنظيم المسابقات في المجال المسرحي.