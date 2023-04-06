شروط حفل علي الحجار في دار الأوبرا اليوم.. ارتداء البدلة كاملة

يقام في التاسعة والنصف مساء الليلة، حفل المطرب الكبير على الحجار وفرقته على المسرح المكشوف، في إطار فعاليات ليالي رمضان التي تنظمها وزارة الثقافة خلال شهر رمضان المبارك 2023.

وضمن خدماتها المقدمة للجمهور تستعرض «الوطن» شروط حفل على الحجار بدار الأوبرا المصرية.

حفل عل الحجار الساعة التاسعة مساءا

- يقدم المطرب على الحجار مجموعة من أغنياته المميزة والمحببة للجمهور، وأبرزها تترات المسلسلات: «متمنعوش الصادقين، وعارفة، ومسألة مبدأ، والليل وأخره، ولما الشتا يدق البيبان»، وغيرها من أغانيه التي قدمها بعيدا عن المسلسلات.

- تذاكر حفل علي الحجار ما زالت متاحة للجمهور، من خلال المنافذ الرسمية لشراء تذاكر دار الأوبرا المصرية.

- أسعار حفل تذاكر علي الحجار تتراوح بين 360 و1210 جنيها.

شروط حضور حفل على الحجار

- المنافذ الرسمية لشراء تذاكر دار الأوبرا المصرية هي شباك تذاكر دار الأوبرا أو الموقع الرسمي الخاص بها من هنا

- دار الأوبرا المصرية غير مسؤولة عن التذاكر التي يجري شرائها عن طريق أي مصادر أخرى غير ذلك.

- تفتح الأبواب لدخول الحفل في تمام الثامنة والنصف.

- الالتزام بالزي الرسمي اللائق بدار الأوبرا المصرية ويلزم ارتداء «البدلة كاملة جاكيت وكرافتة».

- غير مسموح بالجلوس إلا في المقعد الذي تم حجزه واستلام تذكرته.

- ممنوع دخول الأطفال الأقل من 7 سنوات.

- ممنوع التصوير.