علي ربيع يحتفل بنجاح فيلم «بعد الشر» في الخليج: الأكثر إقبالا بالعيد

احتفل الفنان علي ربيع، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، بنجاح فيلمه «بعد الشر»، والذي يُعرض حاليا في دور العرض السينمائي بدول الخليج.

ونشر علي ربيع البوستر الدعائي، وعلق قائلا: «الحمد لله، فيلم بعد الشر الأكثر إقبالا بصالات السينما بالخليج خلال عطلة عيد الفطر، حسب مبيعات التذاكر».

فيلم «بعد الشر»

وفيلم «بعد الشر»، والذي حقق طوال أيام العيد 8 ملايين جنيه، احتل المركز الرابع في إيرادات شباك التذاكر، والعمل من بطولة علي ربيع، وميرنا نور الدين، ورنا رئيس، وعمرو عبدالجليل، وبيومي فؤاد.