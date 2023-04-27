رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

علي ربيع يحتفل بنجاح فيلم «بعد الشر» في الخليج: الأكثر إقبالا بالعيد

كتب:

ياسمين محمود
05:17 م | الخميس 27 أبريل 2023
بوستر الفيلم

بوستر الفيلم

احتفل الفنان علي ربيع، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، بنجاح فيلمه «بعد الشر»، والذي يُعرض حاليا في دور العرض السينمائي بدول الخليج.

ونشر علي ربيع البوستر الدعائي، وعلق قائلا: «الحمد لله، فيلم بعد الشر الأكثر إقبالا بصالات السينما بالخليج خلال عطلة عيد الفطر، حسب مبيعات التذاكر».

فيلم «بعد الشر»

وفيلم «بعد الشر»، والذي حقق طوال أيام العيد 8 ملايين جنيه، احتل المركز الرابع في إيرادات شباك التذاكر، والعمل من بطولة علي ربيع، وميرنا نور الدين، ورنا رئيس، وعمرو عبدالجليل، وبيومي فؤاد.

اقرأ المزيد:

علي ربيع عن فيلم «بعد الشر»: سعيد بانبساط الناس

علي ربيع يتفوق على محمد رمضان في إيرادات اليوم الأول بالسينمات

أفلام عيد الفطر 2023.. علي ربيع يروج لـ«بعد الشر» ببرومو دعائي (صور)

طرح الأغنية الدعائية لفيلم بعد الشر لـ علي ربيع.. يعرض في عيد الفطر
بقلم ياسمين محمود