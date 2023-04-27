عمر كمال وعبدالباسط حمودة يتعاونان في «دويتو» غنائي جديد

بعد عدة تعاونات ماضية، يعود الفنان عبدالباسط حمودة والفنان عمر كمال لتقديم دويتو غنائي جديد سيطرح خلال الأيام المقبلة، ولكن هذه المرة التعاون سيكون من كلمات الشاعر أيمن بهجت قمر.

عمر كمال: الأغنية مفاجأة لعام 2023

وقال كمال في تصريحات لـ«الوطن» إن الأغنية بالفعل جرى تسجيلها مع حمودة وهي من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان محمد يحيى وتوزيع وسام عبدالمنعم.

عمر كمال طرح مؤخرًا دويتو غنائي جمعه بالفنانة آيتن عامر بعنوان قلب خسة، وهي الأغنية التي طرحها ضمن حملته الترويجية لفيلم ساعة إجابة الذي طرح في دور العرض في عيد الفطر المبارك.

كما صور عمر كمال أغنية «أهلا رمضان» في شهر رمضان المبارك، والأغنية من كلمات محمد حسني وألحان مصطفى إبراهيم وتوزيع رامي نوار، وإخراج أشرف رمضان.

يذكر أن عمر كمال طرح مؤخرا أغنية النجمة البعيدة، التي جمعته للمرة الثانية مع شيماء مغربي؛ إذ جرى طرحها ضمن الاحتفالات بعيد الحب.