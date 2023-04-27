جامعة المنيا: بداية امتحانات الفصل الدراسي الثاني 3 يونيو

أعلنت جامعة المنيا، عن بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني، اعتباراً من الثالث من يونيو المقبل، بما يتوافق مع طبيعة الدراسة بكل كلية، مع إعلان كافة جداول الامتحانات بالكليات، وإتاحتها لجميع الطلاب خلال الأسبوعين القادمين، وتعزيز آليات الكليات لإنهاء أعمال التصحيح في مدة لا تتجاوز 72 ساعة من انتهاء المادة الممتحنة، وذلك في ضوء استثمار الوسائل التقنية الحديثة، وتوظيف التصحيح الإلكتروني، وتطبيق الاختبارات الإلكترونية لكليات القطاع الطبي.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس جامعة المنيا، برئاسة الدكتور عصام فرحات، وبحضور عمداء الكليات، ومدير مركز ضمان الجودة والاعتماد، والمدير التنفيذي للمعلومات، والمستشار القانوني، وأمين عام الجامعة أعضاء المجلس، وأمين اتحاد طلاب الجامعة.

إلغاء اختبارات القدرات للطلاب

وفي بداية الجلسة أحاط رئيس الجامعة أعضاء المجلس علماً بما أقره المجلس الأعلى للجامعات وموافقته على إلغاء اختبارات القدرات للطلاب الحاصلين على الشهادات الثانوية العامة وما يُعادلها، لكليات «الإعلام، التمريض، المعهد الفني للتمريض»، واستمرار اختبارات القدرات بكليات «التربية الرياضية، والتربية النوعية شعبة الموسيقي، والفنون الجميلة «فنون – عمارة»، والتربية الفنية بجامعة المنيا، هذا إلى جانب إلغاء قواعد التوزيع الإقليمي والجغرافي كشرط للقبول بكليات التمريض، والتربية، والتربية النوعية، المعهد الفني للتمريض اعتبارًا من القبول في العام الجامعي 2023/2024.

قاعدة بيانات لطلاب الفرق النهائية

وأكد رئيس جامعة المنيا مواصلة الجهود بالكليات لتنفيذ القواعد التي حددتها الجامعة لجاهزية بيانات الطلاب وصورهم الشخصية بالفرق النهائية المتوقع تخرجهم هذا العام، طبقاً للمعايير المطلوبة وتوقيعهم بصحتها، استعداداً لاستخراج الشهادات الثبوتية لهم، وتحديد الأعداد التي يطلبها طلاب كل كلية.