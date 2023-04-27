حبس عاطلين لاتهامهما بتجارة المخدرات في الإسماعيلية  

أمرت جهات التحقيق في الإسماعيلية اليوم الخميس، حبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات ضبطا بكمية كبيرة من المواد المخدرة بمراكز فايد والإسماعيلية، وناقشت جهات التحقيق المتهمين فيمل ضبطا بحوزتهما من مواد مخدرة من مخدر الحشيش وتحريات ضباط المباحث الجنائية حول نشاطهما واتجارهما فيه علي مدار الأشهر الماضية.

كمل قررت النيابة العامة إرسال عينة من المواد المخدرة المضبوطة، بحوزة المتهمين إلى المعمل الكيميائي للتأكد من احتوائها على مخدر الحشيش وإثبات ذلك في تقرير رسمي.

القبض على المتهم

وكانت مباحث مركز الإسماعيلية برئاسة المقدم محمد جمال عمر، نجحت في إلقاء القبض على أحد أخطر العناصر الإجرامية وبحوزته كمية من مخدر الحشيش وصلت إلى 40 فرش، وبحسب تحريات ضباط المباحث الجنائية فإن المتهم استغل من مكان إقامته بمنطقة كيلو 11 مكان لممارسة نشاطه الإجرامي وضبطت مأمورية مكبرة بمشاركة النقباء مصطفى العدوي ومحمود طارق ومنان صلاح المتهم وبحوزته المواد المخدرة المضبوطة.

ضبط أخطر تاجر مخدرات في فايد

وفي فايد تمكنت وحدة المباحث الجنائية برئاسة المقدم محمود عبد اللطيف في إلقاء القبض على عنصر إجرامي بحوزته كمية من مخدر الحشيش، قرب قرية سرابيوم التابعة لدائرة المركز.

ونجحت مأمورية مكبرة بمشاركة النقباء أحمد حمدي، ومحمد عبد الباسط وأحمد عوض الله في ضبط المتهم وبحوزته المواد المخدرة المضبوطة في مسكنه وصلت إلى 300 فرش حشيش.