خريطة قطع المياه في الدقهلية يوم الأحد المقبل.. تصل إلى 12 ساعة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، عن خريطة قطع مياه الشرب يوم الأحد الموافق 30/4/2023 لمدة 9 ساعات؛ بداية من الساعة 5 صباحًا، وحتى الساعة 2 مساءً، عن 4 قرى بنطاق مركز دكرنس لإصلاح خط قطر 400 مم «بولي إيثيلين» بطريق العزازنة، بالإضافة إلى قطع مياه الشرب في نفس اليوم لمدة 12 ساعة؛ بداية من الساعة 8 صباحًا، وحتى الساعة 8 مساءً، وذلك بقرية نشا التابعة لمركز نبروة، لأعمال صيانة خط الطرد الرئيسي.

المناطق المتأثرة بقطع المياه يوم الأحد

وأوضحت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، في بيان صحفي أن المناطق المتأثرة بقطع المياه يوم الأحد لمدة 9 ساعات بكلًا من قرى: دموه، ونجير، وكفر أبو ناصر، وديمشلت، وأشمون الرمان التابعة لمركز دكرنس، وأرجعت الشركة سبب الانقطاع إلى القيام بأعمال إصلاح خط قطر 400 مم (بولي إيثيلين) بطريق العزازنة.

أماكن قطع المياه لمدة 12 ساعة

وذكرت أماكن قطع المياه لمدة 12 ساعة؛ بداية من الساعة 8 صباحًا، وحتى الساعة 8 مساءً، بقرية نشا التابعة لمركز نبروه، وأرجعت الشركة سبب الانقطاع إلى القيام بأعمال صيانة بخط طرد محطة صرف نشا.

وناشدت الشركة المواطنين، والمصالح الحكومية، والهيئات، والوحدات المحلية، والمخابز، والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الأعمال.