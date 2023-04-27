لبلبة تكشف لـ«الوطن» كواليس إحياء ذكرى رحيل والدتها: انهرت من البكاء أمام قبرها

أحيت الفنانة لبلبة، ذكرى رحيل والدتها، قبل أيام، التي وافتها المنية بعد صراع مع المرض عام 2010.

وكشفت لبلبة لـ«الوطن»، كواليس وقع هذا اليوم عليها، قائلة: «زرتها في المقابر دون أن يرافقني أحد، حيث تعتاد زوجة أخي على مرافقتي دوما، لكنها أصيبت بإنفلونزا حادة حالت دون وجودها معي، والحقيقة أن ذكرى رحيل أمي، أصعب يوم في حياتي».

وأضافت: لم أتمالك دموعي حينما وقفت أمام قبرها، وإن كانت هي لا تفارقني في حياتي، إذ أنني ما زلت مقيمة في نفس المنزل التي كانت تقيم فيه، وذلك على الرغم من أنها قالت لي: «لو جرالي حاجة روحي بيت تاني يكون قريب من أخوكي الكبير علشان يراعيكي»، وشاءت الأقدار أن يتوفى أخي بسكتة قلبية قبل وفاة أمي بـ4 أعوام، لأقرر حينها البقاء في شقتي بمنطقة الدقي.

وفي سياق مختلف، شاركت لبلبة كضيفة شرف ضمن أحداث مسلسل «الكتيبة 101» الذي عُرض في سباق دراما رمضان الماضي، حيث جسدت شخصية «زاهية»، والدة الضابط «نور»، ولعب دوره الفنان عمرو يوسف، وحاز دورها على إعجاب الجمهور والنقاد.