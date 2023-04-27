شاهد عيان على مصرع طبيب قنا: «وجهه مثل القمر ويده ممسكة بالسبحة»

قال الحاج عبدالله أبو العلا، عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة مركز قنا، إنه كان شاهدا على وفاة الطبيب محمد عبدالناصر، الذي توفي في حادث اليوم، مردفا «غفر الله له ما أظنه إلا صالحا بإذن الله، ولا نزكيه على الله، ولكنني كنت أول من فتح الباب عليه وحاولنا ننقذه».

وتابع في تصريحات خاصة لـ«الوطن»،:«قد رأيت عجبا مسبحته بيده يقبض عليها مسبحا ذاكرا لله، ووجهه كالقمر، اللهم تجاوز عنه وأكرمه بعفوك في جنان الخلد».

دفن طبيب قنا

وقررت جهة التحقيق، التصريح بدفن طبيب قنا بعد الانتهاء من كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث.

وسادت حالة من الحزن الشديد على أهالي قنا، بعد وفاة طبيب في حادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي، لما يتمتع من حسم خلق.

صحة قنا تنعي الطبيب

ونعت مديرية الصحة والسكان في قنا، في وفاة الطبيب، بحسب بيان صحفي اليوم قائلة «بقلوب يملأها الحزن والآسي، يتقدم الدكتور راجي تاوضروس صالح مدير عام مديرية الشؤون الصحية بقنا بخالص التعازي القلبية في وفاة الدكتور محمد عبدالناصر محمد محمود أخصائي جراحة الأوعية الدموية الذي توفي إثر حادث سيارة علي الطريق الصحراوي».

وكان اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات، بمصرع طبيب بشري في تصادم سيارة ملاكي وأخرى نقل، بالقرب من المزرعة اليابانية بالطريق الصحراوي الغربي نجع حمادي- قنا.

نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الوقف المركزي

وبحسب مرفق إسعاف قنا، أسفر الحادث عن مصرع، الدكتور، محمد عبد الناصر، طبيب أوعية دموية، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الوقف المركزي، كما تبين أن السيارة انشقت نصفين، بسبب أن السيارة النقل قفزت فوقها.

حرر محضر بالواقعة وأخطرت جهة التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث.