«صحة قنا» تكشف تفاصيل جديدة حول طبيب الأسنان المزيف: «يعمل ضمن فريق»

كشف الدكتور راجي تاوضروس صالح، مدير عام مديرية الشؤون الصحية بقنا، تفاصيل جديدة حول واقعة طبيب الأسنان المزيف في قرية الدهسة بمركز فرشوط، الذي تبين أنه يحمل شنطة بها أدوات خلع الأسنان والتركيب والحشو ويتجول بها في شوارع القرية، دون أن يحمل مؤهلا علميا أو شهادة لمزاولة المهنة، أو حتى جواز سفر يثبت مهنته.

راجي: 20 شخصا يمارسون الطب في قرى قنا دون ترخيص

وتابع "راجي"، في بيان صحفي، أنه باستجواب الطبيب المزيف تبين أنه يعمل ضمن فريق يتكون من أكثر من 20 فردًا يمارسون مهنة طب الأسنان بمراكز أبوتشت وفرشوط ونجع حمادي، ويعملون جميعا دون ترخيص مزاولة مهنة.

التحفظ على الطبيب المزيف

من جانبه كشف الدكتور طارق الأمين مدير إدارة فرشوط الصحية، أنه جرى عمل إثبات حالة للشخص الذي يدعي أنه سوري الجنسية، وإبلاغ مركز الشرطة بالواقعة الذي بدوره تحفظ على المتهم لحين عرضه على النيابة.

وكان مدير أمن قنا، اللواء إيهاب طه، تلقى إخطارا يفيد بضبط عدد من أهالي قرية فرشوط شخص ينتحل صفة طبيب أسنان، إذ يجوب الشوارع ويطرق على الأبواب، عارضا خدماته بمقابل مادي.

جرى تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت جهات التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.