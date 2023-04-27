النيابة تصرح بدفن جثمان شاب عثر عليه مقتولا في الإسماعيلية.. شبهة جنائية

أمرت جهات التحقيق في الإسماعيلية، بدفن جثمان قتيل عثر عليه بمدينة القنطرة شرق، وتسليمه إلى ذويه بعد إنهاء تقارير الطب الشرعي وتشريح الجثمان لمعرفة سبب الوفاة.

وكانت قد تحفظت النيابة العامة على جثة المجني عليه في مشرحة مجمع الإسماعيلية الطبي بعد العثور عليها بجوار أحد المصالح الحكومية في مدينة القنطرة شرق، لتشريح الجثمان ومعرفة سبب الوفاة.

طعنات وجرح في الرأس

وبحسب المعاينة الأولية لجثمان المجني عليه فإنه تم العثور على الجثمان في مدينة القنطرة بالإسماعيلية وبه طعنات مختلفة في أنحاء الجسم وجروح في الرأس جراء الاعتداء عليه بآلة حادة تسببت له في نزيف كمية كبيرة من الدماء.

وقالت المصادر الأمنية والطبية أن المجني عليه يدعى «رضا.ت.ع» في الثلاثينيات من العمر، ويعمل عامل حر فيما كلفت جهات التحقيق، ضباط المباحث الجنائية بسرعة إنهاء تحريات المباحث حول الواقعة مع التحفظ علي تفريغ الكاميرات الخاصة بأي محال أو مؤسسات في محيط الحادث.

جهود لضبط المتهم

وتكثف مباحث القنطرة شرق في الإسماعيلية من جهودها في الساعات الحالية لضبط المتهم بارتكاب الواقعة، فيما تحفظت الشرطة علي السلاح المستخدم في الجريمة «سكين مطبخ»، تم العثور عليها في محيط مكان الجريمة.