هل الاثنين المقبل إجازة رسمية؟ قرار وزاري من الحكومة يحسمها

هل الاثنين المقبل إجازة رسمية ؟ سؤال حائر على مواقع التواصل الاجتماعي وبين الكثيرين من المواطنين خاصة موظفي القطاعات الحكومي والعام والأعمال العام والخاص ، حيث انتشر هذا التساؤل على مكاتب الموظفين مع عودتهم أمس للعمل بعد انتهاء أيام إجازة عيد الفطر المبارك.

هل الاثنين المقبل إجازة رسمية؟

و« الوطن » بدورها طرحت تساؤلات المواطنين حول: هل الاثنين المقبل إجازة رسمية؟ وذلك بمناسبة تزامنه مع احتفال الدولة السنوي بـ عيد العمال، على أحد مسئولي الحكومة المختصين والمتخصصين في قوانين العمل المعمول بها في البلاد للقطاعين الحكومي والخاص ، فأكد أن قانون الخدمة المدنية الصادر برقم 81 لسنة 2016 ، والخاص بتنظيم أوضاع وشئون العاملين والموظفين بالجهاز الإداري للدولة ، والوزارات والهيئات والجهات الحكومية ، يمنح العاملين في القطاع الحكومي والعام والأعمال العام ، عيد العمال إجازة رسمية بأجر كامل .

هل الاثنين المقبل إجازة رسمية بمناسبة عيد العمال ؟

واضاف أن الدولة حددت الاحتفال بعيد العمال سنويا في الأول من مايو من كل عام ، والذي يصادف هذا العام يوم الاثنين المقبل 1 مايو 2023 ، لافتا الى أن الأمر متوقف على صدور قرار من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ، باعتبار يوم الاثنين إجازة رسمية بأجر بمناسبة عيد العمال 2023 ، أو ان يصدر رئيس الوزراء قرارا بترحيل إجازة يوم الاثنين إلى يوم الخميس 4 مايو 2023 ، تطبيقا للقرار الوزاري السابق من مجلس الوزراء والمعمول به بترحيل أي إجازة أو عطلة رسمية يتصادف وجودها مع أول أو منتصف الأسبوع إلى يوم الخميس التالي مباشرة من نفس الأسبوع ، وذلك في إطار حرص الدولة والحكومة المصرية على انتظام العمل طوال أيام الاسبوع وعدم تعطيل مصالح المواطنين بسبب هذه الإجازات وترحيلها الى نهاية الاسبوع .

هل الاثنين المقبل إجازة رسمية للعاملين بالقطاع الخاص؟

وفي نفس الإطار أكد مصدر مسئول بوزارة القوى العاملة ، ردا على السؤال : هل الاثنين المقبل إجازة رسمية؟ للعاملين بالقطاع الخاص ، بمناسبة عيد العمال فأكد أن القرار متوقف على صدور قرار رئيس الوزراء ، وقرار أخر من وزير السلطة المختصة ؛ وزير القوى العاملة ، تنفيذ لقرارات رئيس الوزراء .