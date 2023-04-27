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هل الاثنين المقبل إجازة رسمية؟ قرار وزاري من الحكومة يحسمها

كتب:

ماهر هنداوي
07:59 م | الخميس 27 أبريل 2023
قريبا .. إجازات جديدة للموظفين

قريبا .. إجازات جديدة للموظفين

هل الاثنين المقبل إجازة رسمية ؟ سؤال حائر على مواقع التواصل الاجتماعي وبين الكثيرين من المواطنين خاصة موظفي القطاعات الحكومي والعام والأعمال العام والخاص ، حيث انتشر هذا التساؤل على مكاتب الموظفين مع عودتهم أمس للعمل بعد انتهاء أيام إجازة عيد الفطر المبارك.

هل الاثنين المقبل إجازة رسمية؟ 

و« الوطن » بدورها طرحت تساؤلات المواطنين حول:  هل الاثنين المقبل إجازة رسمية؟  وذلك بمناسبة تزامنه مع  احتفال الدولة السنوي  بـ عيد العمال، على أحد مسئولي الحكومة المختصين والمتخصصين في قوانين العمل المعمول بها في البلاد للقطاعين الحكومي والخاص ، فأكد أن قانون الخدمة المدنية الصادر برقم 81 لسنة 2016  ، والخاص بتنظيم أوضاع وشئون العاملين والموظفين بالجهاز الإداري للدولة ، والوزارات والهيئات والجهات الحكومية ، يمنح العاملين  في القطاع الحكومي والعام والأعمال العام ،  عيد العمال إجازة رسمية بأجر كامل .

هل الاثنين المقبل إجازة رسمية بمناسبة عيد العمال ؟

واضاف أن الدولة حددت الاحتفال بعيد العمال سنويا في الأول من مايو من كل عام ، والذي يصادف هذا العام يوم الاثنين المقبل 1 مايو 2023  ، لافتا الى أن الأمر متوقف على صدور قرار من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ، باعتبار يوم الاثنين إجازة رسمية بأجر بمناسبة عيد العمال 2023 ، أو ان يصدر رئيس الوزراء قرارا بترحيل إجازة يوم الاثنين إلى يوم الخميس 4 مايو 2023 ، تطبيقا للقرار الوزاري السابق من مجلس الوزراء والمعمول به بترحيل أي إجازة أو عطلة رسمية يتصادف وجودها مع أول أو منتصف الأسبوع إلى يوم الخميس التالي مباشرة من نفس الأسبوع ، وذلك في إطار حرص الدولة والحكومة المصرية على انتظام العمل طوال أيام الاسبوع وعدم تعطيل مصالح المواطنين بسبب هذه الإجازات وترحيلها الى نهاية الاسبوع .

هل الاثنين المقبل إجازة رسمية للعاملين بالقطاع الخاص؟ 

وفي نفس الإطار أكد مصدر مسئول بوزارة القوى العاملة ، ردا على السؤال : هل الاثنين المقبل إجازة رسمية؟  للعاملين بالقطاع الخاص ، بمناسبة عيد العمال فأكد أن القرار متوقف على صدور قرار رئيس الوزراء ، وقرار أخر من وزير السلطة المختصة ؛ وزير القوى العاملة ، تنفيذ لقرارات رئيس الوزراء .

 

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ماهر هنداوي
بقلم ماهر هنداوي

محرر صحفي بجريدة الوطن، ومسئول عن ملف وزارة الشباب والرياضة.