إصابة 10 أشخاص في حادث تصادم سيارة مع ميكروباص بكفر الشيخ

أُصيب 10 أشخاص في حادث تصادم بين سيارة ملاكي وأخري ميكروباص وقع عند كوبري الرغامة، بمركز الرياض، بمحافظة كفر الشيخ، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى كفر الشيخ العام لتلقى العلاج اللازم.

إصابة 10 أشخاص في حادث تصادم بكفر الشيخ

وكانت غرفة عمليات مديرية الشؤون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، قد تلقت بلاغاً بوقوع حادث تصادم عند كوبري الرغامة، بنطاق مركز الرياض، ووجود مصابين.

وعلي الفور، هرعت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وجرى نقل المصابين العشرة إلى مستشفى كفر الشيخ العام لتلقي العلاج اللازم، تحت إشراف الدكتور وائل أبو المجد، مدير المستشفي.

أسماء المصابين

وتبين من سجلات المستشفى إصابة كل من «أ.م.ع»، 21 سنة، من برج البرلس، و«ن.س.ع.ا»، 22 سنة، من بلطيم، و«ح.م.إ.م»، 22 سنة، من البرلس، و«م.إ.س»، 30 سنة، من الرياض، و«م.أ.ك»، 24 سنة، من الرياض، و«ش.أ.ق»، 20 سنة، من بلطيم، و«ش.م.ب»، 30 سنة، من بلطيم، و«ع.ك.ع.ع.ا»، 19 سنة، من بلطيم، و«ش.ح.خ»، 21 سنة، من المنصورة، و«م.أ.ح»، 24 سنة، من الرياض.