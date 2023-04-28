مواطن يهدي الدولة 8 قطع أثرية ووزارة السياحة تكرمه

قال الدكتور الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن المجلس وافق خلال اجتماعه الذي عُقد منذ قليل على الإهداء المقدم للمجلس من المواطن عبدالحميد ثروت بصفته ابن الحائزة نازلي عبدالحميد كارزوني، لافتًا إلى أنه عبارة عن 8 قطع أثرية، سيتم تسجيلها في سجلات إدارة الحيازة والمقتنيات الأثرية.

شهادة تقدير من وزارة السياحة والآثار

وأضاف «وزيري» في تصريحات صحفية، أن وزارة السياحة والآثار ستمنح هذا المواطن شهادة شكر وتقدير، ما يدل على حرصها الدائم على تقدير كل مواطن مصري يقدم نموذجًا وعملًا مشرفًا للحفاظ على إرث وتاريخ بلاده والحضارة المصرية العريقة.

الانتهاء من تطوير قبة الخلفاء العباسيين

وفي سياق متصل، أعلن المجلس الأعلى للآثار خلال الاجتماع أنه تم الانتهاء من أعمال ترميم وتطوير كلا من قبة الخلفاء العباسيين الواقعة خلف مسجد السيدة نفسية، وسبيل أحمد أفندي سليم بميدان البركة بمنطقة السيدة زينب للافتتاح قريبا، لافتة إلى أنه تم أيضًا انتهاء الأعمال في قصر محمد علي في شبرا، ومعبد بن عزرا وحصن بابليون بمصر القديمة، وجامع عمرو بن العاص بمدينة الفسطاط، ومسجد وضريح أمير الجيوش بن الفضل بن العباس (سيدي شبل) بمحافظة المنوفية، وجامع الظاهر بيبرس، وجامع الأقمر بشارع المعز، ودير المحرق بأسيوط.

وأشار المجلس الأعلى للآثار خلال الإجتماع إلى أن نسبة الأعمال في مشروع ترميم دير الأنبا هرمينا السائح بالبداري بمحافظة أسيوط بلغت 75%، وكنسية أبو حنس بملوي بلغت 60%، وقباب الصحابة بالبهنسا بمحافظة المنيا بلغت 85%، وترميم كنائس دير الجنادلة بمحافظة أسيوط 60%.