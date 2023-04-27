يسري جبر عبر قناة الناس: معرفة النبي وأخلاقه وصفاته واجبة على كل مسلم

أكد الدكتور يسري رشدي جبر الأستاذ بالأزهر الشريف، أنه يجب على كل مسلم، أن يزيل من عقله وقلبه كل جهل يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم، إذ جعل الله سبحانه وتعالى، الإيمان برسالته تكملة لإيمان الإنسان مع الشهادة، مشيرًا إلى أن الإنسان لو قال لا إله إلا الله، ولم يشهد بأن محمدا رسول الله، فأنه لا يقبل منه هذا الإيمان.

وأوضح «جبر» خلال لقائه عبر قناة «الناس»، أنه يجب على كل مسلم، أن يتعرف عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ويتعرف على أخلاقه وعلى صفاته الخلقية، التي خلق عليها، ليتعلم منها أنه كان أجمل الخلق، وكان أحلى الخلق، ليتعرف على أخلاقه التي مدحها الله في كتابه قائلًا: «وإنك لعلى خلق عظيم»، حيث أرسله الله ليتمم مكارم الأخلاق.

وانطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها والخريطة الجديدة، وتبث عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية، وتغطي جميع مجالات الحياة.