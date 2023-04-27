«الأرصاد» عبر قناة الناس: انخفاض الحرارة 8 درجات غدا

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه من المتوقع أن يشهد طقس غد الجمعة انخفاض درجات الحرارة بمعدل 6 إلى 8 درجات في أغلب محافظات شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وذلك بسبب الكتل الهوائية الشمالية القادمة من جنوب أوروبا.

تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة

وأضافت «غانم»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «البيت»، المذاع على قناة «الناس»، أن انخفاض الحرارة يرجع إلى امتداد المنخفض الجوي في طبقات الجو العليا، ما يعمل على تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة، والتي تحجب جزءًا من أشعة الشمس، ما يزيد الإحساس بانخفاض الحرارة.

وأشارت إلى أن درجة الحرارة العظمى تسجل غدا بالقاهرة الكبرى 26 مئوية، بينما تصل بعد غد إلى 25، وبالتالي ستكون الأجواء ربيعية بشكل كبير خلال الأيام المقبلة حتى منتصف الأسبوع المقبل.

ولفتت «غانم» إلى أن الشعور بالبرودة سيزداد خلال فترات الليل، ومن المتوقع أن تنخفض الصغرى الأيام المقبلة ما بين 14 إلى 15 درجة مئوية.

انطلاقة جديدة لقناة الناس

وانطلقت قناة الناس فى شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها والخريطة الجديدة، وتبث عبر تردد 12054 رأسيا عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية، وتغطى جميع مجالات الحياة.