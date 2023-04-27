أمين الفتوى عبر قناة الناس: الحصول على قرض لبناء منزل جائز شرعا

تلقى الدكتور عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال برنامج «فتاوى الناس» المذاع عبر قناة «الناس»، سؤالًا من متصلة تقول: «عايزة أجيب قرض من البنك هصب بيه شقة و100 واحدة في الشارع قالوا لي ده ربا وحرام والبيت هيقع».

وهو الناس في الشارع كانوا درسوا وعرفوا واتعلموا ولا بيفتوا بالعواطف

وانتقد أمين الفتوى سؤالها لجيرانها قائلً:ا «أكبر خطأ بنقع فيه اننا نفسد الفتوى وإننا بنروح بالفتوى لغير المتخصصين، هي بتقول أنا سألت الناس في الشارع» مستنكرًا: «وهو الناس في الشارع كانوا درسوا وعرفوا واتعلموا ولا بيفتوا بالعواطف وهما بيفتوني بالعاطفة» مؤكدًا أن هذا يفسد الفتوى.

وأشار إلى أن الفتوى ليست بالعاطفة ولكنها تحتاج لمنهجية وعلم وأبدى عدم رضاه عن مقولة استفت قلبك وإن أفتوك الناس، معتبرًا أن القلب قد يميل للهوى مؤكدًا أن هذه المقولة موجهة للعلماء والفقهاء.

من باب التمويل وجائز شرعًا

وعن إجابة السؤال قال أمين الفتوى إن هذا تمويل وليس فيه شيء، موضحًا: «هي مش واخدة القرض تترفه بيه لكن هتجيب حاجة محتاجاها في حياتها» هذا من باب التمويل وجائز إن شاء الله.