«الأرصاد» عبر قناة الناس: توقعات بسقوط أمطار ونشاط للرياح غدا

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن هناك توقعات بسقوط أمطار على المناطق الساحلية غدا الجمعة، حيث شهدت هذه المناطق أمطارا خفيفة اليوم، لاسيما على مطروح والإسكندرية.

امتداد سقوط أمطار على المناطق الداخلية

وأضافت «غانم»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «البيت»، المذاع على قناة الناس، أن طقس الغد يشهد سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مطروح والإسكندرية وشمال الوجه البحري والبحيرة وكفر الشيخ والدقهلية، منوهة إلى أن هذه الأمطار تمتد لمناطق داخلية في جنوب الوجه البحري.

ولفتت إلى أن هناك تفاوتا ملحوظا بين درجات الحرارة خلال فترات النهار والليل، خاصة أن نشاط الرياح مستمر خلال الفترات المقبلة خلال ساعات النهار والليل.

نصائح للتعامل مع الطقس

ونصحت «غانم» بارتداء «جاكت» خلال ساعات الليل والصباح الباكر لتجنب الإصابة بنزلات البرد، قائلة: «البسوا ملابس ربيعية أو خريفية، بحيث تكون قطعتان من الملابس بالكم، خاصة أن فترة الصباح الباكر تكون الأجواء مائلة للبرودة، ويكون بها انخفاض درجات للحرارة، بينما خلال فترات النهار يكون الطقس معتدلا».