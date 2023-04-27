مذيع قناة الناس ينصح الراغبين في الحج: التطعيمات ضرورية

أكد الإعلامي مهند السادات، أن هناك مجموعة من التطعيمات الإجبارية يجب على الحجاج الحصول عليها قبل السفر للحج، حسبما أعلنت وزارة الصحة المصرية.

ضرورة الحصول على لقاح فيروس كورونا

وأضاف خلال تقديمه برنامج «مع الناس» المذاع عبر فضائية «الناس» أنه يجب الحصول على جرعات لقاح فيروس كورونا حيث يحصل الراغب في آداء فريضة الحج على جرعة واحدة من لقاح جونسون أو جرعتين من باقي اللقاحات والحصول على شهادة تفيد بتلقي اللقاح وألا تكون مرت مدة 6 شهور على تلقي أخر جرعة للقاح كورونا.

ضرورة الحصول على عدد من التطعيمات الأخرى

وأشار أن الوازرة أكدت ضرورة حصول الحاج على تطعيم ضد الالتهاب السحائي وتطعيم ضد الأنفلوانزا الموسمية وأن هذه التطعيمات موجودة في 160 مكتب موزعين على مستوى محافظات الجمهورية ويمكن لأي شخص الاستعلام عن المكاتب التي تؤدي خدمات التطعيم للسفر من خلال الخط الساخن للوزارة ورقمه 105.