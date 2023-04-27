أحمد حسن يكرم حفظة القرآن في الدورة 17 بالمنيا.. رحلات عمرة

نظم أحمد حسن كابتن منتخب مصر الأسبق وعميد لاعبي العالم حفل تكريم حفظة القرآن السنوي الدورة السابعة عشر والتي تحمل أسم «مسابقة رجب الكبري للقرآن الكريم» بعد توقف عامين بسبب وباء كورونا.

أقيمت الاحتفالية بمدينة مغاغة شمال المنيا مسقط رأس اللاعب أحمد حسن بحضور ممثلين عن الأزهر الشريف والأوقاف وأعضاء بمجلسي النواب والشيوخ ورياضيين ومئات المشاركين في المسابقة من جميع مراكز المحافظة التسع.

تكريم 100 فائز من حفظة القرآن

قام حسن بتكريم 100 فائز من حفظة القرآن الكريم بينهم جزائز عمرة ومبالغ مالية وعينية، وشهادات تقدير، وقدم «حسن» لأول مرة جوائز رحلة العمرة لذوي الهمم من حفظة القرآن الكريم من خلال قرعة علانية.

مسيرة أحمد حسن الكروية

والكابتن أحمد حسن، أحد أشهر لاعبي كرة القدم في تاريخ مصر، وولد في 2 مايو 1975 في مدينة مغاغة في محافظة المنيا، وبدأ حسن مسيرته الكروية مع نادي غزل المحلة في عام 1994، قبل أن ينتقل إلى النادي الأهلي في عام 1997 ويقضي معه 14 عامًا حقق خلالها العديد من البطولات المحلية والقارية.

ويعد حسن أكثر اللاعبين تتويجًا بلقب بطولة دوري أبطال إفريقيا بـ6 مرات، وهو الرقم القياسي في تاريخ المسابقة، كما شارك في 5 بطولات كأس العالم مع منتخب مصر، وهو أيضًا اللاعب الأكثر تمثيلاً للمنتخب المصري بـ184 مباراة دولية.

وبعد اعتزاله اللعب النشط في عام 2014، بدأ حسن مسيرة تدريبية، حيث تولى تدريب عدة أندية مصرية وعربية، بما في ذلك نادي الاتحاد السكندري ونادي بيراميدز.