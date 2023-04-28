سر قبول إضافة المواليد للتموين.. عدد الأفراد واستحقاق الأسرة

تعد إضافة المواليد التموين من أهم الخدمات التي توفرها وزارة التموين والتجارة الداخلية للمواطنين أصحاب البطاقات التموينية الراغبين في زيادة الدعم الذي يصرف لهم على البطاقات سواء دعم الخبز اليومي، أو دعم السلع التموينية شهريا.

إضافة المواليد للتموين

وقالت مصادر لـ«الوطن» إن سر قبول إضافة المواليد للتموين يكمن في عدد أفراد الأسرة المقيدين على البطاقة وفي مدى استحقاق الأسرة، لإضافة أبنائها من عدمه بعد فحص كونها من الأسر الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقًا أو لا.

شروط تنزيل المواليد على التموين

وتتلخص شروط تنزيل المواليد على التموين في شرطين أساسيين وهما:

1- أن يكون عدد أفراد بطاقة التموين للأسرة أقل من 4 أفراد.

2- أن تكون الأسرة المتقدمة بطلب إضافة المواليد من الأسر الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقا للدعم وهم الفئات التالية:

- أصحاب معاش تكافل وكرامة.

- حاملو كارت الخدمات المتكاملة.

- مستحقو معاش الضمان الاجتماعي.

- أبناء زوجات الشهدات.

- أبناء الأسر البديلة.

وأكدت وزارة التموين أن مكاتب التموين على مستوى المحافظات هي الجهة المختصة باستلام طلبات الأسر الأولى بالرعاية عن إضافة المواليد، وأنه لا يوجد أي روابط إلكترونية لتقديم الطلبات عليها.