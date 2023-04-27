حبس المتهم بحرق باب شقة في القاهرة 4 أيام على ذمة التحقيق

أمرت جهات التحقيق حبس المتهم في قضية حرق باب شقة بالقاهرة لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

ضبط المتهم

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تبلغ لقسم شرطة الأميرية بمديرية أمن القاهرة من إحدى السيدات، مقيمة بدائرة القسم، باكتشافها وجود آثار حريق في باب الشقة محل سكنها دون تلفيات أو إصابات، واتهمت أحد الأشخاص بارتكاب الواقعة لوجود خلافات بينهما لسابقة رفضها خطبته لنجلتها.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة لذات السبب، باستخدام قداحة ومادة قابلة للاشتعال، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

العقوبة القانونية: تصل للمؤبد

ومن شأنه أوضح محمود عبدالله المحامي أن المادة (252) من قانون العقوبات تنص على أن «كل من وضع عمدًا نارًا فى مبان كائنة فى المدن أو الضواحى أو القرى أو فى عمارات كائنة خارج سور ما ذكر أو فى سفن أو مراكب أو معامل أو مخازن وعلى وجه العموم فى أى محل مسكون أو معد للسكنى سواء كان ذلك مملوكا لفاعل الجناية أم لا؛ يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد».