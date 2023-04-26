حبس المتهم بضرب والدته بالغربية 4 أيام على ذمة التحقيق

قررت جهات التحقيق حبس المتهم بالتعدي على والدته بالضرب وإحداث إصابتها بالغربية 4 أيام على ذمة التحقيق، وطالبت بإرسال سلاح الجريمة للطب الشرعي للمعاينة، وسرعة إجراء التحريات بها لاستكمال التحقيق.

تفاصيل الحادث

وتعود تفاصيل الواقعة لوصول بلاغ لمركز شرطة المحلة بالغربية من ربة منزل حيال نجلها، باعتدائه عليها وإحداث إصابتها نتيجة خلافات أسرية بينهم.

بالفحص تبين أن للمتهم معلومات جنائية سابقة، واعتدى عليها بواسطة عصا خشبية محدثًا إصابتها بكدمات متفرقة في الوجه والجسم.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المشكو في حقه، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة واتخذت الإجراءات القانونية.

عقوبة المتهم

وعقب المحامي أيمن محفوظ، على جريمة الإصابة العمد، بأنّ «كل من أحدث بغيره جرحًا أو ضربًا نتج عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته، أو كف البصر أو نشأ عنه عاهة مستديمة يعاقب بالسجن من 3 إلى 5 سنين، أما إذا كان الضرب أو الجرح صادرة عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص، فيحكم عليه بالأشغال الشاقة من 3 إلى 10 سنين».

وقال «محفوظ»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنّه إذا صدر الضرب أو الجرح عن سبق إصرار أو ترصد أو حصل باستعمال أي أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى، تكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على 5 سنوات.