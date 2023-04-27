حبس المتهم بقتل زوجته في الشرقية 4 أيام على ذمة التحقيق

خضع المتهم في قضية قتل زوجته بالشرقية لجلسة تحقيق للإدلاء بأقواله في التهم المنسوبة إليه، وقررت النيابة العامة حبسه لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثة وبيان سبب الوفاة.

خلافات عائلية

وتلقى قسم شرطة فاقوس بمديرية أمن الشرقية بلاغًا يفيد بالعثور على جثة ربة منزل داخل منزلها، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان البلاغ، وبالانتقال والفحص تبين مقتل زوجة على يد زوجها بسبب خلافات بينهما.

وعقب تقنين الإجراءات جرى استهداف المتهم وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة لوجود خلافات عائلية، وحدوث مشادة كلامية بينهما قام على إثرها بالتعدي عليها بسلاح أبيض «سكين» فأحدث إصابتها التي أودت بحياتها، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

الموقف القانوني

وشرح المحامي محمود عبدالله تفاصيل جريمة مقتل سيدة الشرقية على يد زوجها موضحًا أن مواد القانون توضح العقوبة، حيث «تقضي القواعد العامة في تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد في حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد في حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفا مشددا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة في شخصية المجرم، الذي يرتكب جريمة القتل وهي بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه في نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى في فترة زمنية قصيرة».