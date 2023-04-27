مواطن سوداني عبر معبر أرقين: رأيت الموت مع أسرتي في الخرطوم

قال مواطن سوداني جاء من أم درمان، إنه رأى الموت بعينه هو وأسرته، حيث قامت قوات الدعم السريع بإخراجه هو وأسرته وأولاده وأمه من المنزل، وعندما أراد أن يأخذ جوازات السفر الخاصة به، رفضوا عودته للمنزل، واضطرت زوجته ووالدته إلى الذهاب للمنزل من أجل إحضار جوازات السفر، لكن حدثت اشتباكات عنيفة بين الجانبين المتصارعين، سواء الجيش السوادني أو قوات الدعم السريع.

الفرار من الخرطوم

أضاف المواطن السوداني خلال تصريحات خاصة، أنه اضطر هو وزوجته ووالدته للفرار والزحف على بطونهم، ومعهم جوازات السفر دون أي مبالغ مالية تذكر، وعندما جاءوا للمعبر تنفسوا الصعداء، مشيرين إلى أنهم بمجرد دخولهم للمعبر المصري، شعروا بالراحة والطمأنينة.

من جانبه قال مواطن قادم من الخرطوم، إن العاصمة السودانية شهدت اشتباكات شديدة، واضطروا أنهم يسيروا بمسافة 900 كيلومتر، واستغرقوا خلالها يومين للعبور من الخرطوم حتى معبر أرقين.

العمل على مدار الساعة

وأوضح أن السلطات المصرية تعمل على مدار الساعة، من أجل استخراج التصاريح الخاصة بهم، وعلى الرغم من الأعداد الكبيرة، إلا أن المعبر لم يتوقف لحظة، مقارنة بما يحدث للمعبر من الناحية السودانية.