موجة زلازل متوسطة تضرب 4 دول بينها مصر خلال 24 ساعة

شعر سكان 4 دول في 3 قارات مختلفة هي آسيا وأفريقيا وأوروبا بموجة زلازل متلاحقة خلال الـ24 ساعة الماضية، دون وقع خسائر في الأرواح أو الممتلكات، وهذه الدول هي مصر وسوريا واليونان وتركيا.

سكان مصر يشعرون بزلزال اليونان

وأعلن المعهد القومى للبحوث الفلكية، مساء أمس الأربعاء، عبر صفحته على موقع فيسبوك، عن تسجيل الشبكة القومية للزلازل هزة أرضية فى اليونان بقوة 5.5 درجة على مقياس ريختر، على بعد حوالى 600 كيلومتر عن السلوم، قرب الحدود مع ليبيا، وشعر به بعض المواطنين فى عدد من المدن المصرية.

هزات شعر بها سكان سوريا وتركيا

كما كشف المركز الوطني للزلازل في سوريا، اليوم الخميس، تسجيل 12 هزة أرضية ضعيفة ومتوسطة خلال الـ24 ساعة الماضية، بحسب وكالة الأنباء السورية، حيث تم تسجيل هزة شمال غرب اللاذقية بنحو 40 كيلومتراً، بقوة 1.9 درجة على مقياس ريختر، وهزتين إحداهما شمال شرق حماة بـ6 كيلومترات، بشدة 3.1 درجة، والأخرى شمال شرق حماة بحوالي 10 كيلومترات، بقوة 2.1 ريختر، بالإضافة إلى 4 هزات في لواء إسكندرون، و4 هزات أخرى في تركيا، بجانب هزة أخرى في البحر المتوسط.

زلزال متوسط الشدة يضرب اليونان

وسجلت دولة اليونان، مساء أمس الأربعاء ، زلزالا بلغت شدته 5.3 درجة على مقياس ريختر، على بعد نحو 600 كيلومتر عن السلوم، وشعر به بعض السكان في مصر، كان على عمق 100 كيلومتر، ووقع على بعد 164 كيلومترا، في هيراكليون بمدينة كريت، و19 كيلومترا من جزيرة «أستيابليا» اليونانية.