إصابة 3 فتيات من أسرة واحدة بتسمم في الإسماعيلية

أصيب 3 فتيات شقيقات في محافظة الإسماعيلية، باشتباه تسمم في الساعات الأولى من صباح اليوم، وتم نقلهم إلى مجمع الإسماعيلية الطبي لتلقي العلاج اللازم.

وتلقى اللواء هنري إبراهيم مدير الشبكة الوطنية للسلامة والطوارئ في الإسماعيلية ومدن القناة، بلاغًا من هيئة الإسعاف المصرية يفيد بنقل 3 حالات مصابة بالتسمم من قرية أبو عطوة إلى مجمع الإسماعيلية الطبي.

أسماء المصابين

وقالت المصادر إن المصابين في واقعة التسمم 3 أشقاء من أسرة واحدة وهم كل من: آلاء السيد حسن 20 سنة، مقيمة بقرية أبو عطوة ونور السيد حسن 16 سنة، مقيمة بنفس العنوان، ودنيا السيد حسن 11 سنة مقيمة بنفس العنوان.

وقالت المصادر الطبية في مجمع الإسماعيلية الطبي في تصريحات لـ«الوطن»، إنه يجري إجراء الفحص الطبي بكافة المصابين فور وصولهم لقسم الطوارئ وإجراء فحص للعينات المعملية للتأكد من سبب إصابتهم باشتباه التسمم.

وانتقلت قوات الشرطة إلى مجمع الإسماعيلية الطبي لسؤال المصابين حول تناولهم أي وجبات جاهزة من أحد المطاعم مساء أمس الخميس من عدمه، فيما حررت الشرطة محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.