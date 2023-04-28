عودة «سيارات الرش» لشوارع الإسماعيلية للقضاء على البعوض 

شهدت مراكز وقرى محافظة الإسماعيلية على مدار الساعات الماضية عودة سيارات الرش مرة أخرى، مع اقتراب فصل الصيف، للقضاء على البعوض والحشرات الطائرة التي تنتشر في الشوارع في ساعات متأخرة.

ونفذ مركز ومدينة التل الكبير حملة مكافحة الحشرات والبعوض بالتعاون مع جهاز تحسين البيئة بمحافظة الإسماعيلية والتنسيق مع وحدة الملاريا بالإدارة الصحية، شملت شوارع وقرى مدينة التل الكبير باستخدام جهاز الضباب.

وقال المهندس أحمد العايدي رئيس مركز ومدينة التل الكبير في تصريحات لـ«الوطن»، إنه سوف يتم استمرار الحملة خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى تكثيف حملات النظافة بالمجاورات السكنية خلال الفترة المقبلة.

الشبكة الوطنية: استمرار الحملات لليوم الثاني علي التوالي

وقال بيان رسمي للشبكة الوطنية للطوارئ في الاسماعيلية أنه سيتم تنفيذ الخطة المكبرة الثانية للقضاء على الناموس فى جميع مراكز ومدن المحافظة فى توقيت واحد تنفيذا لتعليمات اللواء أركان حرب شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية.

وقال بيان رسمي انه تم تكليف الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالتنسيق والاشراف على تنفيذ الخطة المكبرة الثانية للقضاء على الناموس فى جميع مراكز ومدن المحافظة فى توقيت واحد مع التفاعل مع شكاوي المواطنين والعمل على حلها فى أسرع وقت، تزامناً مع اليوم العالمى للملاريا.

وأشار البيان الي أنه يتم التنسيق مع مديرية الشئون الصحية بالإسماعيلية ووحدات الملاريا وجهاز تحسين البيئة في عدد من المراكز للوصول إلي معظم أرجاء المحافظة.