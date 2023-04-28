السيطرة على حريق داخل شقة سكنية بالغربية 

شب حريق هائل داخل شقة سكنية، بقرية ميت غزال التابعة لمركز ومدينة السنطة بمحافظة الغربية، وتمكنت قوات الإطفاء من السيطرة على ألسنة اللهب، دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

إخطار بنشوب حريق

تلقت غرفة عمليات قوات الحماية المدنية بمدينة السنطة بمحافظة الغربية، بلاغا من الأهالى يفيد بنشوب حريق هائل داخل شقة سكنية بقرية ميت غزال، التابعة لدائرة المركز، وتصاعد كثيف للدخان، وارتفاع السنة اللهب.

وعلى الفور تم الدفع بسيارتين من قوات الحماية المدنية، إلى محل البلاغ وتمكنت قوات الإطفاء من السيطرة على ألسنة اللهب وإخماد النيران قبل امتدادها إلي الشقق السكنية المجاورة له، وفرض كاردون أمني لمنع مرور المواطنين حفاظًا على سلامتهم.

ماس كهربائي

وتمت عملية التبريد خشية من إندلاع النيران مرة أخرى، وتبين من التحريات والمعاينة الأولية، أن النيران أتت علي محتويات الشقة السكنية، نتيجة ماس كهربائي، دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة.