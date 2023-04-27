نفوق 4 رؤوس ماشية في حريق بمنزلين وحظيرة بالمنيا

أخمدت قوات الحماية المدنية في محافظة المنيا، حريقا اندلع داخل منزلين وحظيرة لتربية الماشية بقرية منشأة الذهب القبلية، بسبب حدوث ماس كهربائي، مما أسفر عن نفوق 4 رؤوس ماشية.

حريق بمنزلين وحظيرة ماشية

وتلقي اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بنشوب حريق هائل داخل منزلين وحظيرة لتربية الماشية بقرية منشأة الذهب القبلية، التابعة للوحدة المحلية لصفط الخمار في مركز المنيا.

ماس كهربائي سبب الحريق

وبانتقال الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية تبين نشوب الحريق في منزلين وحظيرة لتربية الماشية ملك كل من عادل نجيب، وحنا زرعي، وأحمد سلامة، وجميعهم من قرية منشأة الذهب القبلية، وتم إخماد الحريق والسيطرة عليه ومنع امتداده للمنازل المجاورة، دون إصابات بشرية، فيما انحصرت الخسائر علي نفوق 4 رؤوس ماشية.

وأفادت التحريات الأولية نشوب الحريق بسبب حدوث ماس كهربائي، وتم التحفظ علي مكان الحريق وإخطارا المعمل الجنائي لتحقيق الأدلة للمعاينة، والنيابة العامة للتحقيق، وانتقل فريق من الوحدة المحلية لقرية صفط الخمار لحصر التلفيات والخسائر.