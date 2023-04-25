«التنمية المحلية» تتابع حصاد القمح في المحافظات وسط إقبال كثيف على التوريد

تابعت وزارة التنمية المحلية، بدء موسم حصاد القمح في المحافظات، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بتحفيز المزارعين والموردين وتقديم كافة التسهيلات لهم لدعم جهود الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي ومخزون استراتيجي من القمح في ظل التحديات التي تواجهها الدولة بسبب التغيرات المناخية وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.

وأكدت الوزارة في بيان بدء حصاد القمح بمحافظات المنوفية والمنيا والشرقية والغربية، وسط إقبال كثيف على التوريد بالشون والصوامع، ففي محافظة المنوفية، قال المحافظ اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، إن الشون والصوامع شهدت إقبالا كثيفا بكافة مراكز ومدن المحافظة، مؤكدا انتظام عمليات توريد القمح، مع تذليل كافة العقبات والوقوف على سير العمل بالصوامع لتحقيق أعلى معدلات للتوريد، مناشدا جموع المزارعين بتوريد القمح للصوامع والشون المخصصة لهذا الغرض بنطاق المحافظة، مشدداً على رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة اليومية للمزارعين وعمليات التوريد لافتاً إلى تقديم كافة التيسيرات للمزارعين أثناء عملية التوريد.

أهمية محصول القمح

وفى محافظة الشرقية أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أهمية محصول القمح باعتباره المحصول الإستراتيجي الذي يحظى بالأولوية القصوى من الاهتمام والمتابعة لارتباطه برغيف الخبز، مشيراً إلى اهتمام جميع أجهزة الدولة بموسم حصاد محصول القمح الجديد 2023، وذلك بعد أن حققت الدولة المصرية زيادة كبيرة في موسم حصاده وزيادة الرقعة الخضراء واستصلاحها ملايين الأفدنة لتصبح قادرة على مواجهة التحديات العالمية في ظل توجيهات القيادة السياسية الحكيمة.

وفى محافظة الغربية، تابع الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، بدء توريد المحصول للشون والهناجر بالتعاون بين مديريتي التموين والزراعة والجهات المعنية، تحت إشراف اللجنة العليا المشكلة برئاسة المحافظ.

استمرار توريد القمح حتى 21 أغسطس

وأوضح محافظ الغربية أن صومعة طنطا استقبلت 95 طنا في حين استقبلت صومعة العاشر المعدنية 60 طنا، ووجه المحافظ مديريتي الزراعة والتموين بتوعية المزارعين بتعليمات التوريد والاستلام لمحصول القمح هذا العام، منعا للتكدس أمام مواقع الاستلام، في ظل استمرار الإجراءات الاحترازية.

وفى محافظة المنيا أعلنت مديرية التموين بالمنيا، بدء أعمال التوريد في 15 أبريل الجاري، وتم تجهيز 42 موقعا للتخزين للعمل بشكل منتظم لاستقبال محصول القمح من الموردين والمزارعين، مع اتخاذ كافة التدابير اللازمة لتسهيل أعمال التوريد، وأشارت المحافظة في بيان إلى أن إجمالي المساحة المزروعة بالقمح في المحافظة تبلغ 243 ألف فدان.