سيولة مرورية في شوارع وميادين القاهرة والجيزة اليوم

شهدت الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة سيولة مرورية في نطاق شوارع القاهرة والجيزة، دون رصد كثافات بالمحافظتين، وتستعرض «الوطن» تفاصيل الحالة المرورية اليوم في شوارع ومحاور القاهرة والجيزة.

سيولة مرورية في شوارع القاهرة والجيزة

شهد كوبري 6 أكتوبر، الذي يربط محافظتي القاهرة والجيزة، حالة من السيولة المرورية في الاتجاهين، وهو الأمر نفسه في شارع جسر السويس في الاتجاهين سواء رمسيس والعباسية، أو اتجاه مصر الجديدة وعين شمس والمطرية، كما شهد طريق صلاح سالم سيولة مرورية في الاتجاهين أيضاً.

كما شهد محور 26 يوليو انسيابية مرورية في الاتجاهين، الأمر أيضًا في شارع جامعة الدول العربية وميدان مصطفى محمود في مختلف الاتجاهات ومنها شارع السودان أو ميدان سفنكس.

الحالة المرورية في أبرز الميادين

وشهدت الميادين المهمة في شوارع القاهرة والجيزة سيولة مرورية في صباح اليوم مثل ميدان التحرير، وميدان العباسية وروكسي، إلى جانب منطقة الزمالك، ومنطقة وسط البلد، ومحور صفط اللبن في الاتجاهين، والطريق الدائري، وكوبري عباس.