تعرف على الحالة المرورية بالقاهرة والجيزة في ثاني أيام عيد الفطر

شهدت الساعات الأولى من صباح اليوم، ثاني أيام عيد الفطر المبارك، سيولة مرورية بمختلف الميادين والطرق والمحاور الرئيسية بنطاق محافظتي القاهرة والجيزة، لذا تستعرض «الوطن»، تفاصيل الحالة المرورية في أبرز وأهم الطرق والمحاور في المحافظتين.

سيولة مرورية في ثاني أيام عيد الفطر

وشهد كوبري أكتوبر حالة من السيولة المرورية، إلى جانب كل من محور 26 يوليو، ومختلف مناطق وسط البلد وميدان التحرير، كما شهدت ميادين روكسي، ورمسيس، والعباسية، ومصطفى محمود، حالة من الانسيابية المرورية.

كما شهد محور صفط اللبن في الاتجاهين سيولة مرورية، وكذلك الأمر على الطريق الدائري وأعلى كباري كل من عباس والجامعة والجيزة المعدني، بالإضافة إلى نزلة ميدان المؤسسة وقليوب، وكذلك انسيابية مرورية في منطقة الزمالك.

انتشار الخدمات المرورية في القاهرة والجيزة

وانتشرت كافة الخدمات المرورية وأيضاً رجال الإدارة العامة للمرور على مختلف الطرق والمحاور الرئيسية والميادين في نطاق محافظات القاهرة والجيزة، بهدف تسهيل حركة السير أمام المواطنين، بالإضافة إلى إزالة أي معوقات تظهر أمامهم أثناء قيادة سياراتهم.