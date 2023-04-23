تفاصيل الحالة المرورية في ثالث أيام عيد الفطر بالقاهرة والجيزة

شهدت الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، ثالث أيام عيد الفطر المبارك، سيولة مرورية في جميع الطرق والميادين والمحاور الرئيسية في نطاق محافظتي القاهرة والجيزة، وتكشف «الوطن» كافة تفاصيل الحالة المرورية، في أبرز المحاور والطرق في المحافظتين.

سيولة مرورية في ثالث أيام عيد الفطر

في البداية، شهد كوبري 6 أكتوبر الذي يمثل أحد الشرايين المهمة التي تربط المحافظتين، حالة من السيولة المرورية في الاتجاهين، سواء في اتجاه القاهرة أو اتجاه الجيزة.

الوضع نفسه تكرر على محور 26 يوليو، حيث شهد سيولة مرورية في الاتجاهين، سواء اتجاه مدينة 6 أكتوبر أو اتجاه ميدان لبنان، كما شهد شارع جامعة الدول العربية وميدان مصطفى محمود نفس الحالة المرورية في مختلف الاتجاهات سواء تجاه شارع السودان أو ميدان أسفنكس.

الحالة المرورية في وسط البلد وأبرز الميادين

كما شهدت منطقة وسط البلد وميدان التحرير، حالة من السيولة المرورية، بالإضافة إلى مختلف الميادين المهمة أمثال ميدان روكسي والعباسية ورمسيس ومنطقة الزمالك، إلى جانب محور صفط اللبن في الاتجاهين، والطريق الدائري، وكوبري عباس.