«صباح الخير يا مصر» يبرز منافسات الدورة الرمضانية للشركة المتحدة

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلامي أحمد عبدالصمد تقريرا تلفزيونيا بعنوان «أجواء حماسية في منافسات الدورة الرمضانية للشركة المتحدة».

وقال مراسل البرنامج محمود جميل: «أكثر شيء مميز في شهر رمضان هي اللمة، لمة الإفطار السحور ولمة الملعب، والتي تكون من خلال الدورات الرمضانية التي تعتبر من أهم مظاهر شهر رمضان الكريم ومنتشرة في كل شوارع ونوادي مصر، لكن الأجمل في هذه التجمعات أن تكون منظمة من شركة ومؤسسة تحترم وتقدر العاملين فيها، وهذا ما فعلته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية من خلال تنظيمها للدورة الرمضانية لدعم وتنمية مواهب العاملين بالشركة في قطاعاتها المختلفة».

وأشار مراسل برنامج صباح الخير يا مصر، إلى أنّ الدورة الرمضانية انطلقت بمركز شباب الجزيرة، في أجواء ومن التعارف والمحبة والقرب من كل العاملين بالشركة.

إلى ذلك، قال محمود السعيد الإعلامي بقناة القاهرة الإخبارية: «القناة الأولى محترمة جدا في الملعب، اللاعبون مميزون، كنا عاملين حساب لهم جدا وحاولنا نقفل الملعب، عشرة سنين ولعبنا مع بعض كورة كتير».

ووجه محمد السيد بشركة استادات الشكرَ للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على المجهود الذي بذلته لتنظيم الدورة الرمضانية، موضحًا: «لدينا فريق رائع، نحرز تقدما في كل مباراة، فزنا في المباراة الأولى بأربعة أهداف مقابل هدف، واليوم فزنا بثلاثية نظيفة».