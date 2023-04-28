ما عقوبة قيادة دراجة نارية دون لوحات مرور ورخصة قيادة؟.. محام يجيب

أدت القيادة المتهورة لدراجة نارية «موتوسيكل» على طريق المعادي أمس، إلى إصابة شابين وهما سائق الموتوسيكل وشاب آخر كان معه، بإصابات بالغة نقلا على إثرها إلى المستشفى، ويرقد أحدهما في الرعاية المركزة بسبب سوء حالته الصحية، إذ طار الموتوسيكل فوق كبوت السيارة وأحداث تلفيات جسيمة بمقدمتها.

عقوبة السير دون لوحات مرور

كشف الخبير القانوني ياسر سيد أحمد المحامي بالنقض، عقوبة قيادة دراجة نارية «موتوسيكل» دون لوحات مرور، إذ نصت المادة 74 مكرر فقرة 4 من قانون المرور رقم 121 لسنة 2008: «أنه في حالة ارتكاب مخالفة السير بدون لوحات أو تركيب لوحات مزورة والمنصرفة من جهة بخلاف إدارة المرور، يتم توقيع عقوبة الحبس على الشخص في مدة لا تزيد على 6 أشهر أو بغرامة من 300 إلى 1500 جنيه أو بإحدى العقوبتين، ويتم سحب رخص القيادة والتسيير ولا يجوز فيها التصالح».

قانوني يوضح عقوبة انتهاء رخصة الموتوسيكل

وأضاف المحامي في حديثه لـ«الوطن»، أنّ القانون أنزل عقوبة لسائق الدراجة النارية: «في حالة انتهاء رخصة التسيير للدراجة النارية، يجري دفع غرامة مالية تتراوح بين 20 و50 جنيهًا مع سحب رخصتي القيادة والتسيير حال عدم التصالح، ودفع 10 جنيهات».

عقوبة قيادة الموتوسيكل دون رخصة قيادة

وتابع، أنّ الدراجات النارية يكثر من خلفها الحوادث لأن أغلب سائقيها يقودونها بشكل متهور ينتج عنها تهديد لحياة الناس على الطرق، وبالتالي فإن القانون أنزل عقوبة على الشخص المتسبب في الحادث وفق نص المادة 75 مكرر في الفقرة 4 على «تحرير مخالفة مرورية لقائدي المركبات التي تسير أعلى الطرق بدون رخص قيادة بدفع غرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تزيد عن 2000، والحبس مدة لا تزيد عن 6 أشهر، ويتم من خلالها سحب الرخص في حالة عدم دفع قيمة التصالح بـ50 جنيهًا، وفي حالة انتهاء رخصة القيادة، يجري سحب رخصتي القيادة والتسيير حال عدم التصالح، مع توقيع نفس الغرامة السابقة والحبس بـ6 أشهر».